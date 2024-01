Cambio al vertice per il gruppo Ieg

La prima sfida del gruppo Ieg sarà portare avanti e valorizzare l’immensa eredità lasciata da Lorenzo Cagnoni. La Fiera ha chiuso il 2023 con un ottimo bilancio e si prepara ad affrontare il nuovo anno con un piano di investimenti dalle grandi ambizioni, con interventi per oltre 140 milioni da qui fino al 2027. Dovrà fare attenzione non solo alle storiche rivali, Bologna e Milano, ma a una concorrenza sempre più agguerrita sul mercato internazionale. In primavera una tappa fondamentale: la scelta del nuovo cda. Resterà Maurizio Ermeti alla presidenza, o si sceglierà un nuovo timoniere?