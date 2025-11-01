Cambio della guardia Tonon lascia il ’Vega’, al suo posto arriva Vita

"Lascio la città di Rimini portando con me sincera ammirazione per un territorio consapevole e orgoglioso delle proprie forze armate. Ho vissuto questo periodo di comando, di uno dei reggimenti migliori d’Italia e che considero il più alto raggiungimento della mia carriera, con slancio e infinita passione, ricevendo in cambio disciplina, orgoglio e trovando una famiglia che si estende al di fuori dell’aeroporto". Dopo un anno in servizio a Rimini, ha salutato così ieri il Settimo Reggimento Aves ’Vega’ il colonnello pilota Federico Tonon, che ha ceduto il comando al colonnello Danilo Vita. Alla cerimonia, tenutasi al mattino (qui alcuni momenti nelle foto di Migliorini) nella sede del reggimento, hanno partecipato numerose autorità militari, civili e religiose, tra cui il comandante della Brigata aeromobile ‘Friuli’ e generale di brigata Loreto Bolla e il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone. E il cambio della guardia è stato anche l’occasione per riflettere sul ruolo del Settimo ‘Vega’, la cui bandiera di guerra nel 2017 è stata insignita dal Presidente Sergio Mattarella con il massimo riconoscimento militare: la Croce di Cavaliere. Dal 1996, il reggimento è infatti simbolo di coraggio, precisione e prontezza, assicurando pronto impiego in operazioni nazionali e internazionali. Tra le ultime, sotto la guida di Tonon, rientra anche l’importante operazione congiunta ‘Un ponte per Gaza’, che ha visto, lo scorso gennaio, 40 militari e 2 elicotteri Nh-90 operare dalla base giordana di Zarqa, per il trasporto di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, grazie alla quale sono state consegnate più di 10 tonnellate di beni di prima necessità. "Tonon ha lasciato un segno indelebile – dice il generale Bolla – Il Settimo ’Vega’, sempre pronto a tutelare il Paese, è profondamente legato al territorio romagnolo".

Anna Bellocchi