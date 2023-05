Cambio di gestione per il Living

Dalle stelle alla musica nella notte. Quest’anno il Living di Misano cambia gestione. Il locale per molti è ancora l’ex Bobo, nome che per tanto tempo si portò dietro la discoteca che affondava i piedi nella sabbia, all’altezza del parco mare nord di Misano. Per decenni è stato un punto di riferimento dell’intrattenimento a Misano e non solo. Poi dopo una serie di gestioni è arrivato il momento di cambiare nome. Da diverse stagioni a questa parte si chiama Living. Con la gestione di Franco Recchia, negli ultimi anni ha subito e superato le difficoltà imposte dalla pandemia che hanno colpito in modo importante l’intero settore dei locali della notte. Oggi il Living riparte e lo fa con una società conosciuta nel settore alberghiero. A rilevare la gestione del locale è stato il gruppo Hoy hotels. Come si trova sul sito di Hoy hotels, le strutture ricettive gestite a Misano sono quattro. Si parte sabato, giorno in cui si terrà l’inaugurazione, sperando che il meteo sia finalmente clemente. Non ci saranno rivoluzioni rispetto agli anni passati nell’offerta del locale. Lo staff artistico ed anche quello per le pubbliche relazioni sono stati confermati. La partenza è vicina. Sabato dalle 21,30 cena spettacolo con Monica Harem, dj sarà Pietrelli, mentre come ospite dj ci sarà Gippo.