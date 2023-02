Cambio nella Lega: Ancora si dimette, entra Sansotta

Turn over in una commissione consiliare. Il cambio di rappresentante nella ’commissione consultiva per gli interventi assistenziali’, presieduta da Nicola Missiani (Fratelli d’Italia) riguarda esponenti della Lega. Ad aver presentato (da tempo) le dimissioni è Elisabetta Ancora. Al suo posto subentra Stefania Sansotta. Gli altri componenti dell’organismo, oltre al presidente, sono Marco Nanni per la maggioranza, con la Sansotta. Cristina Scarpellini e Arjola Hoxha per i gruppi di minoranza. Ad essi si aggiunge un dipendente comunale quale segretario verbalizzante. I membri non ricevono gettoni.