Camera di commercio, conti ok: "Pronti a sostenere le imprese"

Il consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio per il 2024, che si conferma in equilibrio con un avanzo di oltre 2 milioni di euro. La Camera ha un patrimonio netto di quasi 64 milioni, non ha debiti e il consuntivo 2024 si chiude quindi con un avanzo di circa 2,3 milioni di euro. Il risultato deriva anche da un generalizzato miglioramento delle percentuali di incasso di tutti i crediti, compresi quelli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione riferiti alle annualità pregresse.

"Il bilancio di esercizio 2024 riflette la solidità e la credibilità della Camera di commercio della Romagna, e conferma il nostro forte impegno a sostegno delle imprese e del territorio – dichiara il presidente Carlo Battistini – L’avanzo di oltre 2 milioni di euro sarà destinato a intensificare il nostro supporto al tessuto economico locale. Questo ci permetterà anche di finanziare tutti i progetti pervenuti e ammissibili, offrendo un concreto aiuto alle nostre imprese nel percorso di innovazione e sostenibilità".

Nel 2024, i ricavi sono stati pari a 16,3 milioni di euro, di cui 10,2 di diritto annuale. Per quanto riguarda le spese, va evidenziato che sia i costi del personale (5,6 milioni di euro) sia i costi di funzionamento (2,8 milioni) restano contenuti nonostante gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali e adeguamenti dei prezzi all’inflazione. Gli interventi economici sono stati pari a quasi 4,7 milioni di euro, un importo in linea con quello degli anni precedenti se non si considerano gli interventi straordinari effettuati nel 2023 destinati alle imprese alluvionate.