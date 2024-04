Cameriere arrotondava spacciando cocaina

I carabinieri li hanno ’pedinati’ per giorni. Osservando ogni loro movimento. Cercando di capire il giro dei clienti, dove spacciavano, dove nascondevano la droga. E alla fine, dopo i vari appostamenti, sono riusciti a beccarli. In manette sono finiti un albanese di 22 anni e 36enne italiano che vive e lavora a Riccione. Durante i blitz i militari hanno anche sequestrato quasi 90 di grammi di cocaina, due bilancini di precisione e altri ’attrezzi del mestiere’.

L’arresto è stato eseguito nella giornata di mercoledì, ma i carabinieri erano da settimane sulle tracce dello spacciatore albanese e del suo complice (di origini sarde) che aveva trovato così il modo di arrontondare lo stipendio da cameriere in una pizzeria di Riccione. I militari della compagnia riccionese hanno avviato la loro attività investigativa in seguito ad alcune segnalazioni. I movimenti sospetti nei pressi di un residence li avevano messi sulla pista giusta. In più occasioni avevano notato delle persone avvicinarsi a una macchina, una Toyota (risultata poi presa a noleggio) a bordo del quale c’era il giovane albanese, e confabulare con lui, per poi infilare la mano nell’abitacolo dell’auto e prendere qualcosa. Seguendo lo spacciatore, sono riusciti poi a capire dove nascondeva la cocaina. Prima di fare le consegne ai clienti, il 22enne si recava in un appartamento. Qui, come si è scoperto poi, preparava le dosi di cocaina.

Grazie all’attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della persona che viveva nella casa usata come nascondiglio della droga: era l’abitazione del cameriere complice dell’albanese. E una volta messi insieme tutti gli elementi, i militari si sono appostati per arrestare entrambi. Ma l’albanese, che era già stato fermato e identificato una volta, capendo di essere nel mirino delle forze dell’ordine ha cercato di sviare le indagini cambiando auto. Mercoledì si è recato alla compagnia di noleggio dove aveva preso la Toyota, l’ha restituita e ha preso poi un’altra vettura, una Renault. La mossa non gli è bastata a salvarsi dal blitiz, perché dopo alcune ore i militari l’hanno di nuovo intercettato e seguito. Hanno atteso che lo spacciatore albanese concludesse l’ennesimo affare, cedendo alcune dosi di cocaina a una coppia. I ’clienti’ sono stati fermati poco dopo dai carabinieri, a cui hanno rivelato da chi avevano avuto la droga. A quel punto l’altra pattuglia che stava pedinando l’albanese l’ha fermato (in un bar) trovandogli addosso 15 grammi di coca suddivisa in dosi. Fermato e arrestato anche il complice: nella sua casa i militari, durante la perquisizione, hanno trovato altri 70 grammi di coca, bilancini, confezioni per le dosi e altri strumenti.