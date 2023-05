Camerieri e personale di cucina Gli albergatori vanno in bianco

Alle porte dell’estate su "Cercolavoro" portale di Federalberghi Riccione, appaiono 294 offerte di lavoro, una cinquantina in meno delle richieste. La maggior parte dei posti, 169 posti, è messa a disposizione dagli albergatori riccionesi, il resto (125) dai colleghi di Misano Adriatico, Rimini e Cesenatico, che usano la stessa piattaforma. I più richiesti, a Riccione, sono i camerieri di sala (88) seguiti dalle cameriere ai piani (73), dal personale di cucina (66) e dagli addetti alla reception (49). Non mancano, ma in numero ben inferiore manutentori, portieri di notte e addetti ad altre attività.

Quello che balza agli occhi è che a fronte di circa trecento posti di lavoro disponibili, sullo stesso portale in contemporanea risultano solo 253 curricula, una cinquantina in meno del necessario. Lo conferma Luca Cevoli, direttore di Federalberghi Riccione: "I posti disponibili superamo le richieste di lavoro, anche se di fatto, alcuni operatori non cancellano immediatamente i posti occupati. Le domande arrivano soprattutto dalla Lombardia e dalla stessa Emilia-Romagna, Bologna in particolare, ma anche da tante altre regioni. Scorrendo i nomi ci sono anche degli stranieri. Resta il problema, e non solo a Riccione, delle attività, che non offrono un alloggio ai dipendenti, quelli che ne danno disponibilità sono circa il quindici per cento. Questo mette in difficoltà il lavoratore che deve poi adoperarsi per trovare una camera, tanti stagionali telefonano anche a noi per sapere come muoversi. L’hotel Nancy, che ha reso disponibili le sue ventidue camere, è già pieno e altri bussano, ma non sa davvero come fare per soddisfare le richieste".

Una soluzione almeno in parte è attesa dal bando comunale con il quale gli hotel dismessi, in attesa degli interventi strutturali, potranno trasformarsi provvisoriamente in foresterie. Il portale di Federalberghi Riccione è intanto frequentatissimo, come fa sapere Cevoli: "Ogni giorno registra circa cinquecento visite tra albergatori e persone in cerca di occupazione".

ni.co.