Camion carico di vetro si ribalta in autostrada. Lunghe code nella carreggiata nord

Traffico rallentato e lunghe code in A14, nel tratto compreso tra Cattolica e Riccione nella carreggiata nord, per un incidente avvenuto attorno alle 16.40 all’incirca al chilometro 140 (foto Migliorini). Un camion, che trasportava bottiglie di vetro vuote, si è ribaltato per cause che fino a ieri pomeriggio erano ancora in fase di accertamento. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato al Bufalini di Cesena per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso, inclusa la polizia autostradale, i vigili del fuoco, oltre ad una ditta per il recupero del mezzo pesante.