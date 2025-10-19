Camion frigo si ribalta sulla strada Provinciale

Incidente spettacolare ma senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di venerdì sulla Strada Provinciale 15 bis, nel territorio di Verucchio. Intorno alle 14, un camion frigo che procedeva in direzione Villa Verucchio ha perso il controllo finendo per ribaltarsi a lato della carreggiata. Il mezzo, secondo quanto riferito, trasportava merce deperibile che in parte è stata dispersa nell’urto, rendendo necessario un intervento aggiuntivo per la messa in sicurezza dell’area. Dalle prime ricostruzioni si è trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. A bordo del mezzo c’erano due persone. Una di queste è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, mentre per l’altra si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarla in sicurezza dopo aver stabilizzato il veicolo. I pompieri hanno lavorato con attenzione per evitare ulteriori movimenti del camion, che si trovava inclinato in una posizione potenzialmente instabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il personale sanitario del 118 ha invece valutato le condizioni dei due occupanti: uno di loro, pur non riportando lesioni significative, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del camion frigo.

Vista la posizione del mezzo, ribaltato su un fianco a bordo strada, è stato necessario l’impiego di una autogru dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno prima rimosso parte del carico e solo successivamente hanno proceduto al sollevamento. Dopo il sollevamento e la rimozione del veicolo è stato possibile procedere alla riapertura della provinciale. Ancora da chiarire le cause esatte dell’incidente.