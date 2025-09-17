Camion frigo tampona. Clio ferma in panne, feriti cinque giovani

Momenti di terrore ieri mattina, poco distante da Bellaria, sulla Statale 16 Adriatica, all’altezza del grande centro commerciale Romagna Shopping Valley. Erano le 11.41 quando un camion frigo di un’azienda locale ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata. L’impatto nel territorio fra i Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo. Il terribile sinistro è avvenuto fra un camion frigo di un’azienda del posto che ha tamponato una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi che sono rimasti incastrati nell’auto. Il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. Il traffico si è bloccato e si sono formate code chilometriche. Il bilancio è di due feriti gravissimi e altri tre sempre gravi ma questi ultimi non dovrebbero essere in pericolo di vita. Illeso l’autista del camion frigo di origine albanese, che è rimasto sul posto in evidente stato di shock. Sono arrivate tre ambulanze che hanno trasportato tre dei giovani feriti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’automedicalizzata e due elisoccorso hanno portato i due giovani più gravi sempre al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale di Rimini e la squadra del distaccamento di Cesena dei Vigili del Fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto stradale è stato chiuso al traffico fino alle 15.30. La corsia a monte della statale 16 Adriatica è stata chiusa al traffico fra l’ingresso di Villamarina e quello di San Mauro Mare, mentre il traffico non ha avuto ripercussioni sulla corsia a mare, Rimini-Cesenatico, a parte anche qui alcuni curiosi che rallentavano per fare le foto a rischiare così di causare altri incidenti.

Ermanno Pasolini