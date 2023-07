Camion perde liquami sulla statale Ferito commissario di polizia

Giornata nera mercoledì sulle strade di Santarcangelo. Numerosi gli incidenti avvenuti nel giro di poche ore, fortunatamente senza feriti gravi. Uno di questi è stato causato da un camion di una ditta di Ravenna. Diretto alla discarica di Sogliano, trasportava residui semiliquidi di lavorazioni agricole quando, sulla via Emilia – al confine con Savignano – ha cominciato a perdere liquami sulla strada. L’autista del camion se ne è accorto solo lungo la Sp13, ma intanto il danno era fatto: la via Emilia, la via Andrea Costa e la Provinciale Uso (la Sp13) appunto erano ricoperte di fango. Ad avere la peggio, poco dopo le 13, è stato un commissario capo della polizia locale di Santarcangelo, che si stava recando al comando di via Costa per prendere servizio: con il suo scooter è scivolato a causa dei liquami. Portato in ospedale per il forte trauma toracico subito, è stato giudicato guaribile in sette giorni. Per tutto il pomeriggio 10 vigili di Santarcangelo, insieme a colleghi di Savignano e altri comuni limitrofi, sono stati impegnati a gestire la viabilità e limitare i disagi sulle strade interessate dal disastro combinato dal camion. Per ore e ore il traffico è stato a senso unico alternato, per consentire la pulizia delle strade. Solo verso sera la situaizone è tornata alla normalità. L’autista è stato multato dai vigili.

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Bagnolo, vicino alla via Emilia: una donna ha perso il controllo dell’auto, la macchina è finita contro il guardrail venendo – letteramente – infilzata da esso. Tanta paura per la donna, rimasta fortunatamente illesa. Alla sera infine in via Tosi un uomo si è schiantato con l’auto contro un furgone di Amazon. Anche lui è uscito praticamente illeso dallo schianto.