Camion si ribalta nel fosso: strage di polli

Camion si ribalta a Canonica: illeso il conducente, ma molti dei polli che stava trasportando sono morti. L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo via Balducci. Il mezzo, guidato da un 23enne di Osimo, era appena partito dall’allevamento, dove aveva caricato a bordo 4mila polli. Mentre percorreva via Balducci, l’autista del camion ha perso all’improvviso il controllo e il mezzo ha sbandato, finendo nel canale di scolo a fianco alla strada e rovesciandosi su un lato. Nell’impatto, il camion ha anche abbattuto un palo della rete elettrica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Poi sono arrivati anche gli operatori di Enel, per il ripristino della corrente elettrica, e del Consorzio di bonifica: a causa dell’impatto il camion ha cominciato a perdere gasolio, che è finito nel fosso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, per permettere il recupero del mezzo, gli interventi di messa in sicurezza del fosso e della rete elettrica e il trasferimento dei polli sopravvissuti su un altro mezzo. Molti degli animali sono morti nell’impatto. Le operazioni in via Balducci sono andati avanti a lungo, anche a causa del maltempo. Stando a una prima ricostruzione dei vigili, il camion si sarebbe ribaltato per un cedimento della banchina stradale. Dopo l’incidente va all’attacco Walter Vicario, commissario di Forza Italia a Santarcangelo: "La via Balducci, franata in alcuni punti, è pericolosa! L’abbiamo già segnalato diverse volte, ma l’amministrazione non ci sente. Qualche mese fa si sono limitati a far le strisce nuove su una strada che è, da anni, dissestata e pericolosa".