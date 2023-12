Camionisti nel mirino: oltre 200 le violazioni

Camionisti rimasti per troppo tempo incollati al volante, senza rispettare i turni di riposo previsti dalla normativa. Strumenti tecnici anomali, ma anche contratti di lavoro tutt’altro che irregolari. Sono alcune delle criticità evidenziate dagli agenti della sezione di polizia stradale di Rimini che, insieme agli ispettori territoriali del lavoro di Rimini, hanno svolto nelle scorse settimane otto servizi congiunti volti al controllo del trasporto merci su scala nazionale ed internazionale. Nel corso dei servizi sono stati controllati 120 conducenti professionali. Le verifiche hanno riguardato sia aspetti strettamente connessi alla guida (tempi di guida, cronotachigrafi, efficienza dei dispositivi di equipaggiamento) che aspetti relativi al rapporto di lavoro e alla sua regolarità. Gli agenti hanno accertato in totale 280 violazioni che hanno riguardato i riposi sui tempi di guida, la velocità eccessiva rilevata dai tachigrafi (le scatole nere che registrano i tempi di guida e riposo degli autisti, nonché le velocità tenute dal mezzo), la non corretta compilazione dei fogli tachigrafici. Il personale dell’ispettorato del lavoro, invece, ha svolto una serie di verifiche approfondite per il recupero dei contributi ed assenze ingiustificate per un totale di 33.500 euro. L’obiettivo, come riportato in una nota, è quello di " far rispettare la normativa in materia di lavoro, ma anche garantire una equa e non alterata concorrenza fra tutti i vettori operanti". Per questo motivo, con l’avvicinarsi delle festività di Natale, i controlli della polizia stradale e dell’ispettorato del lavoro andranno ad intensificarsi lungo tutta la rete stradale della provincia.