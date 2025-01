Cammina sul ciglio della strada soprelevata e cade di sotto: è grave

Non è ancora chiaro da cosa sia stata causata la tremenda caduta che ha interessato ieri mattina un cinquantenne del posto, mentre stava facendo una camminata ai bordi della via degli Archi: la via che collega Talamello a Novafeltria. L’uomo infatti stava compiendo una normale passeggiata quando, però, è appunto scivolato intorno alle 10.30, quando è così finito di sotto, nel prosieguo ghiaiato perpendicolare alla via degli Archi. L’allarme per l’accaduto è scattata immediatamente, quando alcuni passanti si sono accorti dell’uomo a terra. Sul posto si sono presentati i soccorsi della Croce Verde di Novafeltria, con ambulanza e automedica.

Le condizioni dell’uomo però, che avrebbe rimediato un trauma cranico di grave entità, hanno però subito destato preoccupazione al punto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. A quel punto, il 50enne, stabilizzato sul posto, è stato quindi issato a bordo dell’elicottero e con esso ha raggiunto l’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove si trova tuttora dopo essere stato codificato con la massima gravità d’intervento. Saranno ora i medici a stabilire se l’uomo sia caduto di sotto a causa di un malore da cui sarebbe stato colto all’improvviso o per una più banale perdita di equilibrio accidentale mentre camminava sul ciglio della strada dell’alta Valmarecchia.