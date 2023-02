Camminamento a Castel Sismondo

Un passaggio nella storia di Rimini. Prende forma il nuovo percorso pedonale che attraverserà la Corte di Soccorso del Castel Sismondo. Un camminamento in legno che collegherà la Corte di Mezzo a via Circonvallazione Occidentale, toccando le testimonianze medievali delle mura del castello malatestiano fino alla cultura contemporanea che si trova nei segni del Fellini Museum. Sarà dunque un nuovo e importante accesso pedonale al Museo, a piazza Malatesta e al centro storico, valorizzando al contempo un’area dal noto valore storico e culturale ancora poco conosciuto e utilizzato come la Corte del Soccorso. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed è realizzato in modo tale da essere rimovibile, oltre a rispettare e valorizzare il rigoglioso tappeto erboso recentemente rinnovato all’interno della Corte del Soccorso. L’intervento prevede un investimento di circa 39mila euro e sarà sostenuto interamente attraverso una sponsorizzazione sottoscritta dalla società Rimini Cafè.