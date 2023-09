OaSì – Insieme per le valli APS invita a una uscita gratuita e adatta a tutti domani, ‘Guardando Saiano. Lezione all’aperto di pittura ad acquerello’, con l’architetto e pittore riminese Mattia Ghinelli. Alle 9,15 ritrovo in via Palazzo (nel parcheggio adiacente al ponte sul Marecchia, lato Poggio Torriana), per passeggiare lungo la pista ciclopedonale fino ai piedi del Santuario della Madonna di Saiano.