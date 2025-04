Cattolica si tinge di ‘blanco’, al Calbi scende in campo lo staff del Real Madrid

“Siamo orgogliosi di accogliere a Cattolica la Fundación Real Madrid Clinic, un’iniziativa di grande prestigio che porta nella nostra città l’eccellenza di uno dei club più titolati e seguiti al mondo – commenta la sindaca Franca Foronchi -. La possibilità per i nostri giovani atleti di allenarsi secondo la metodologia della “Cantera” rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita sportiva e personale. Una collaborazione così importante è un vero vanto per la nostra città, confermandone la capacità di attrarre eventi di respiro internazionale. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Cattolica come tappa di questo prestigioso progetto, che arricchirà la nostra offerta sportiva e regalerà ai ragazzi un’esperienza indimenticabile. L’Amministrazione comunale sostiene con entusiasmo iniziative che promuovono lo sport come strumento di aggregazione e formazione, e questa collaborazione con il Real Madrid ne è un perfetto esempio”.

Soddisfatto Omar Ibidi, gestore dello stadio Calbi: “per noi è un onore e un privilegio che una società come il Real abbia scelto Cattolica e in particolare la nostra struttura per portare il proprio staff. L’anno scorso ho potuto assistere a come lavorano, con metodo ed estrema professionalità, mettendo a disposizione dei ragazzi persone altamente qualificate. Questo camp è quindi un’eccellenza e rappresenta un’importante opportunità, avrà una valenza realmente importante. La speranza immediata e per il futuro è che questa esperienza possa avvicinare sempre un maggior numero di bambini e ragazzi al mondo del calcio”.

L’ingresso alla struttura sarà dalle ore 8.30 alle 9.30. Seguiranno due ore di allenamento mattutino con successivo pranzo, riposo e gioco libero dalle 12.00 alle 14.00. La seconda tornata di allenamenti prevede altre due ore pomeridiane e in conclusione, merenda per tutti fino alle ore 17.00. Durante la mattina e il pomeriggio ci saranno diverse esercitazioni suddivise per livello ed età, coordinate da allenatori qualificati e tecnici spagnoli della Fundación Real Madrid.

Passione e nuove tecnologie saranno i temi portanti di questo camp. Durante le esercitazioni verrà utilizzata una “Sportstation”, speciale computer ideato appositamente per misurare la velocità del dribbling e un pallone “Smartball” che, grazie ad un microchip interno, riesce a rilevare potenza e rotazione del tiro. I dati racconti serviranno a stilare una classifica che consentirà, ai migliori talenti, di partecipare alle finali nazionali e giocarsi la finalissima a Madrid”.

Info: contattare 3499380183.