Campagna all’estero: "Gli inglesi ci amano". Ora milioni per il Fellini e la promozione

La prima certezza: nonostante i minori fondi da Roma, "non aumenteremo di un centesimo le tasse ai riminesi". La seconda: il 2024 sarà l’anno in cui il Comune di Rimini inizierà a investire, pesantemente, su azioni e campagne mirate per la promozione turistica sui mercati stranieri. A partire da quelli più tradizionali, come la Germania. Ma anche in Inghilterra e altri paesi del nord Europa. Proprio nei giorni scorsi il sito Skyscanner, motore di ricerca internazionale dei voli, ha stilato una classifica delle mete più ricercate dagli inglesi per il 2024. Sorpresa: dopo le città di Vigo (Spagna) e Lipsia (Germania) c’è proprio Rimini, che ha fatto registrare un aumento delle ricerche pari al 362%.

Una buona notizia per la Riviera, che con i voli di Ryanair da Londra sta tentando di riconquistare il mercato britannico.

"Assolutamente. Chi è abituato a viaggiare conosce molto bene Skyscanner. Il fatto che Rimini figuro al terzo posto in assoluto, tra le località più in crescita tra quelle ricercate dai turisti inglesi, è un risultato che ci sprona a lavorare per promuoverci sempre più all’estero".

Nel bilancio 2024 quanti soldi saranno dedicati al turismo e alla promozione dei voli a Rimini?

"Prematuro parlare di cifre... Diciamo che stiamo lavorando a un piano che ci permetta di fare un salto di qualità del turismo internazionale, attraverso campagne di promozione straordinarie e mirate. I dati di quest’anno, in cui Rimini ha fatto segnare il segno più alla voce arrivi e pernottamenti (rispetto al 2022, da gennaio ad agosto gli arrivi sono aumentati del 7,4%, le presenze dell’1,2%, ndr), grazie anche ai turisti stranieri, dimostrano che la strada giusta è esattamente questa". L’investimento del Comune di Rimini e altri soggetti, a partire da Ieg, dovrebbe essere pari a circa un milione di euro. Non si limiterà al 2024, sarà ripetuto negli anni successivi e servirà anche a promuovere le nuove rotte del ’Fellini’.

Nella manovra più risorse al turismo, ma per quanto riguarda le tasse?

"Abbiamo iniziato in queste settimane il percoso amministrativo che ci porterà, entro fine anno, ad approvare il bilancio del 2024. E per la prima volta dopo tre anni, è giusto sottolinearlo, tutti gli enti locali si troveranno a fare i conti con la fine degli effetti dei sostegni straordinari legati alla pandemia. Le spese per i Comuni, visti i costi energetici e la progressiva contrazione delle risorse governative sulla sanità pubblica, cresceranno. Ma la solidità finanziaria del nostro ente consentirà di affrontare la situazione senza aumentare le tasse".

Gli altri due pilastri?

"Tutto ciò che è scuola e sociale avrà la precedenza su ogni altra cosa, per salvaguardare la vita delle famiglie. Per questo confermeremo anche tutte le agevolazioni e la soglia di esenzione Irpef, grazie alla quale oltre 60mila riminesi non pagano nulla. Il quarto pilastro è quello che riguarda la sicurezza. Verranno assunti almeno 30 nuovi agenti di polizia locale per tutte quelle che dovranno essere le attività di controllo del decoro urbano e della sicurezza stradale".