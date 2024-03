"Campagna anti-inflazione fallita. Sul Titano prodotti sempre più cari"

"La campagna anti-inflazione è fallita: i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato ad aumentare in misura maggiore rispetto al circondario. Non si è quindi invertita la tendenza che ci trasciniamo da tempo". A snocciolare i numeri della campagna iniziata lo scorso mese di novembre è il segretario della Csdl, Enzo Merlini. A partire dall’inflazione generale registrata nell’ultimo trimestre 2023: in ottobre Rimini +1,3%, San Marino +4,9%; in novembre Rimini +0,3% San Marino +4,2%; in dicembre Rimini +0,90%, San Marino +3%. "Si registra quindi – spiega – una tendenza opposta rispetto al 2022, quando l’inflazione a San Marino era più bassa, in virtù di un aumento delle bollette decisamente minore rispetto all’Italia". La campagna anti-inflazione a San Marino si è indirizzata prevalentemente sui prodotti alimentari. "Sempre da ottobre a dicembre 2023, il dato relativo alla voce ‘prodotti alimentari e bevande analcoliche’ indica: in ottobre Rimini +6,4%, San Marino +8,4%. In novembre Rimini +5,9%, San Marino +8,8%; in dicembre Rimini +5,9%, San Marino +7,25%. Anche con riferimento a questa componente del paniere, nel medesimo periodo l’inflazione a San Marino è quindi stata più elevata rispetto a Rimini, confermando un trend più che decennale". L’incidenza delle bollette è indicata in una voce specifica del paniere. "Gli aumenti sono stati notevolmente più alti a Rimini rispetto a San Marino. Nonostante il calo registrato nella seconda parte dello scorso anno, a dicembre 2023 questa voce è aumentata del 27,6 % rispetto a dicembre 2021 a Rimini, mentre il medesimo raffronto è pari a +9,8% a San Marino. Viene spontanea una domanda: se abbiamo registrato un aumento delle bollette inferiore al circondario, come si spiega che invece a San Marino i prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche continuano a crescere in misura maggiore?". Anche se qualche risposta il sindacalista prova a darle. "Si fatica a trovare altra giustificazione se non nel fatto che i nostri esercizi commerciali applichino ricarichi più elevati, determinando aumenti dei prezzi superiori. Ciò non vuol dire automaticamente che si tratti di speculazione; ad esempio, potrebbe incidere la riduzione dei consumi. Il risultato però non cambia". il volume degli acquisti "si è ridotto sensibilmente rispetto all’anno scorso, a dimostrazione che la campagna anti-inflazione ha fallito i suoi obiettivi, ovvero calmierare i prezzi ed incrementare i consumi in territorio".