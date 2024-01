Campagna anti-inflazione, si va avanti

E’ stata firmata nei giorni scorsi, alla presenza dei segretari di Stato alle Finanze Marco Gatti e all’Industria Fabio Righi e dei rappresentanti di associazioni dei consumatori, Osla, Usc e Grande distribuzione organizzata, la proroga fino al 31 gennaio dell’accordo sulla campagna anti-inflazione Obiettivi dell’iniziativa e del tavolo istituito sono quelli di contenere gli effetti dell’inflazione e incentivare i consumi sul territorio. "Mentre in Italia – spiegano dal governo – si sta ancora valutando l’estensione del trimestre anti-inflazione, a San Marino l’iniziativa continuerà con azioni atte ad offrire, nel periodo di durata, una selezione di articoli di prima necessità e di prodotti per l’infanzia e per la cura della persona a prezzi convenienti". Gli esercizi che già aderiscono all’iniziativa, riconoscibili da un’apposita cartellonistica, riportante il bollino che riprende i colori della bandiera sammarinese e la dicitura ‘campagna anti-inflazione’, sono Coal, Conad, Giorgetti e TitanCoop. La possibilità di aderire al progetto resta aperta a qualsiasi altro esercizio commerciale che lo desiderasse.