Campagna antinfluenzale. L’obiettivo è vaccinare più di 58mila persone

È pronta a scattare da lunedì in Romagna la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale. Per fare fronte all’imminente arrivo del virus stagionale, che per questo inverno si preannuncia particolarmente aggressivo, l’Ausl Romagna ha deciso di giocare d’anticipo, raccomandando di sottoporsi alla vaccinazione a tutti gli over60 del territorio, le donne in gravidanza, le neo mamme e le persone con patologie croniche fino a 59 anni oltre ai conviventi dei soggetti fragili, i bambini tra i sei mesi e i sei anni di età. Tutte categorie di persone per cui il siero antinfluenzale sarà gratuito, così come anche per gli ospiti di strutture assistenziali e lungodegenze oltre che per i medici e operatori sanitari e alle persone impegnate nei servizi pubblici di primario interesse collettivo. Infine, anche i donatori di sangue, i volontari in ambito socio-sanitario e chi, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

Una larga platea che, per la stagione influenzale precedente, ha visto una copertura del 55,6% tra gli over65 del territorio, come riporta l’Ausl Romagna. Un numero in rialzo rispetto al 2023-2024, con 221.610 vaccinazioni totali l’anno scorso contro le 211.126 di due anni fa, su base romagnola. Stringendo il campo alla sola provincia di Rimini, invece, l’anno scorso sono state 57.701 in tutto le persone vaccinate, con 42.497 dosi eseguite dai soli medici di medicina generale. 39.929 le dosi inoculate nel distretto di Rimini e 17.772 in quello di Riccione. La copertura sul nostro territorio è stata per gli over65 del 50,99% (52,5% a Rimini e 47,9% a Riccione).

Come indicato poi dalla Regione Emilia-Romagna, da lunedì sarà possibile vaccinarsi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna antinfluenzale, oltre che dai servizi di igiene e sanità pubblica, dai servizi di pediatria di comunità e dalle farmacie convenzionate aderenti. Per le donne in gravidanza è inoltre previsto il libero accesso, mentre i minori affetti da malattia cronica riceveranno l’invito alla vaccinazione direttamente dalla Pediatria di Comunità. I bambini sani di età compresa tra sei mesi e sei anni - per i quali (nella fascia due-sei anni) sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale in forma spray nasale - potranno essere vaccinati gratuitamente dai loro pediatri se aderenti alla campagna. In caso di mancata adesione, potranno essere vaccinati dalla Pediatria di Comunità. Su richiesta, e possibile la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anticovid.

Per fornire tutte le informazioni utili e sensibilizzare i cittadini, prosegue inoltre la campagna di comunicazione della Regione ’Non farla girare. Dai una spallata all’influenza. Riduci la sua diffusione, i sintomi più gravi e i rischi di complicazioni’.

Tutti i cittadini maggiorenni che hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita possono invece vaccinarsi anche in farmacia. E anche chi non rientra nelle categorie per le quali è prevista la gratuità e vuole comunque usufruire del vaccino antinfluenzale può ugualmente richiedere la vaccinazione presso il proprio medico curante o presso le farmacie convenzionate aderenti, con spesa del vaccino e della prestazione a proprio carico.

Anche quest’anno, inoltre, è prevista, su richiesta dell’utente, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello antiCovid-19 tramite il siero aggiornato contro le ultime varianti che. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid può farlo presso gli ambulatori vaccinali per adulti e bambini o dal proprio medico di medicina generale se aderente alla campagna. Strategico sarà il ruolo delle farmacie, con Federfarma regionale che ha reso noto come l’anno scorso siano state oltre 20mila le dosi somministrate nei presidi dell’Emilia-Romagna, con una rete di 1.200 farmacie pronte anche per questa stagione ad aderire alla campagna vaccinale.