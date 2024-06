Campagna elettorale infinita. Nel Pd derby rosa per le regionali. Duello Marcello-Renzi in casa FdI

Una campagna elettorale infinita. Appena archiviate le elezioni europee e quelle amministrative (che hanno visto alle urne 16 dei 27 comuni della nostra provincia) è già ora di pensare alle regionali. Si andrà al voto con alcuni mesi di anticipo, per effetto dell’elezione a europarlamentare di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna. Con la modifica alle legge elettorale approvata in consiglio regionale, è stao stabilito che le elezioni debbano essere indette entro tre mesi e svolgersi entro i successivi due mesi. Tradotto: torneremo alle urne tra la fine di ottobre e novembre per votare alle regionali.

A Rimini la corsa per Bologna è partita già da un po’. Da quando Bonaccini ha manifestato la sua intenzione di candidarsi alle europee, decisione ufficializzata il 20 aprile. Nel Pd riminese la partita per le regionali si sta giocando da mesi. E appare scontata la ricandidatura di Emma Petitti, attuale presidente dell’assemblea legislativa, e già assessore nel primo mandato da Bonaccini. E da tempo l’altro nome che circola per le quota rosa è Alice Parma, sindaca di Santarcangelo dal 2014 fino all’altro ieri. Sulla carta sarebbe fuori dai giochi Nadia Rossi, essendo già al suo secondo mandato da consigliera regionale. Ma la Rossi non intende uscire di scena così facilmente. Ha fatto presente ai suoi che altri consiglieri hanno fatto un terzo mandato, non avendone fatti due interi prima. Se la regola è già valsa per altri, perché non dovrebbe valere per lei? Si profila il derby tra lei e la Parma per la candidatura. Ma il Pd deve ancora sciogliere anche il nodo dei due uomini in lista. Scalpita da tempo Edoardo Carminucci, giovane consigliere comunale di Rimini. In lizza c’è anche l’assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli. E poi c’è il Pd riccionese, che rivendica un rappresentante per la zona sud della provincia. Nel M5s tra i papabili c’è l’ex sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

La partita per le regionali si annuncia molto combattuta in casa di Fratelli d’Italia. Nicola Marcello, segretario provinciale, è il grande favorito. Ma si sa che il decano del partito Gioenzo Renzi non fa misteri della volontà di tornare a Bologna. Renzi è già stato consigliere regionale. Per la corsa alle regionali ha buone possibilità anche Ada Di Campi. Più indietro, per ora, i giochi per le candidature di Forza Italia e Lega. Nel Carroccio si erano fatti i nomi – tra gli altri – di Matteo Zoccarato e di Elena Raffaelli. Presto se ne saprà di più.

Manuel Spadazzi