Campane a festa per il nuovo Papa: "Prevost nel segno di Bergoglio. Lo incontreremo presto a Roma"

Per dieci minuti si sono sentite soltanto le campane del Duomo che suonavano a festa. Rintocchi che hanno fatto palpitare anche i riminesi che, in quel momento, non erano davanti alla tv o con il telefonino in mano. Tutti l’hanno capito subito: Habemus Papam. I rintocchi sono cominciati pochi minuti dopo le 18 e 8, quando la ’fumata bianca’ aveva appena fatto esultare le decine di migliaia di persone radunate in piazza San Pietro. Da Roma a Rimini, tutti in festa per il nuovo Papa: il cardinale americano Robert Francis Prevost, che ha scelto di chiamarsi Leone XIV.

Quando la notizia è diventata ufficiale, in quei minuti il vescovo Nicolò Anselmi era alla sala San Gaudenzo, per la presentazione del rapporto sulle povertà della Caritas. Una sala gremita, in trepida attesa delle ultime notizie dal Conclave. Anselmi e tutti gli altri presenti, appena hanno appreso della ’fumata bianca’, si sono alzati in piedi e hanno gioito con un lungo applauso. Poi le campane del Duomo hanno iniziato a suonare a con rintocchi ripetuti e potenti. E in città tutti hanno subito capito... "Ringrazio Dio e l’azione dello spirito santo – sono le prime parole di Anselmi – per aver provveduto al 267esimo Papa della Chiesa cattolica. Sono veramente grato per l’elezione di Papa Leone XIV". E "la sua elezione al quarto scrutinio, tra le più veloci della storia, è indice di grande unità nella Chiesa". "Nel suo primo discorso, e in pochi minuti, Papa Prevost ha toccato tantissimi temi e tutti di grande portata – dice ancora il vescovo – Si è presentato col saluto del Cristo risorto: pace a voi! Questa parola, pace, l’ha voluta ripetere più volte insieme a un’altra parola, tutti, in grande continuità con Papa Francesco. Papa Leone XIV ci ha parlato di missionarietà e attenzione a tutti, specialmente ai più deboli e ai più poveri. E ci ha ricordato, sin dalle prime parole, dell’amore incondizionato che Dio ha per ciascuno di noi".

"Sono felicissimo – conclude il vescovo – Incontreremo presto il nuovo Papa: già l’1 giugno con una delegazione di riminesi per il Giubileo delle famiglie". Le reazioni riminesi all’elezione del nuovo Pontefice non si sono fatte attendere. Dal consiglio comunale, che è iniziato pochi minuti dopo la ’fumata bianca’, fino al Meeting di Cl. Dove Prevost non è mai stato ospite. Il Meeting lo inviterà al più presto e intanto accoglie così il nuovo Papa, con le parole del presidente Bernhard Scholz: "Accogliendo le sue prime parole rivolte alla Chiesa e al mondo gli assicuriamo la nostra preghiera, il nostro contributo alla costruzione della pace e della giustizia e il nostro impegno per il dialogo fra le religioni e le culture". "Guardiamo tutti con speranza al nuovo Papa, il primo nordamericano della storia – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – affinché possa essere un punto di riferimento universale e guida di unità, dialogo e pace. Quella pace che più volte Leone XIV ha invocato nel suo primo saluto, di cui questo mondo dilaniato da prepotenze e divisioni ha bisogno".