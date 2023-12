Campane restaurate: a Natale primo concerto

Un concerto speciale. Per la serata in cui si svolgerà. E perché sarà la prima volta, dopo molti mesi, che si potranno di nuovo ascoltare le campane della chiesa Collegiata di Santarcangelo dopo i lavori di restauro, da poco ultimati. L’appuntamento domenica sera, per la vigilia di Natale. La veglia e la messa di mezzanotte saranno precedute, alle 23, dal concerto di campane tenuto dai maestri campanari Antonio Silimbani e Tommaso Sorrenti. Dopo il concerto si svolgerà la veglia di Natale, accompagnata dai canti del coro parrocchiale. A seguire, a mezzanotte, la messa di Natale.