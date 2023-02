Campanella apre lo Scrigno: è il nuovo timoniere dell’azienda

Scrigno ha un nuovo ceo e general manager: si tratta di Fabrizio Campanella, nominato dal cda dell’azienda leader nelle soluzioni di apertura con quartier generale a Sant’Ermete. "Assumo con orgoglio il ruolo e comincio questa nuova avventura con grande entusiasmo, al fianco di un team dinamico e altamente qualificato" le prime parole del nuovo ceo e general manager. Che aggiunge: "Per me è un onore contribuire alla magnifica storia di questa azienda, una realtà unica nel panorama italiano e non solo, con grandi potenzialità di espansione". Dopo la laurea e un master in Business administration al Politecnico di Milano, Campanella ha cominciato il suo percorso professionale nel 1998 nella società di consulenza Bain & Company, dove ha lavorato per 14 anni fino a diventarne associate partner e operando prevalentemente nel settore consumer products e healthcare in Italia e all’estero.

Nel 2012 è entrato nel Gruppo De’ Longhi come managing director di Braun Household, marchio tedesco leader del settore Sda acquisito in licenza da Procter & Gamble. In virtù dei significativi risultati raggiunti, Campanella nel 2018 ha assunto anche la carica di global chief marketing officer del Gruppo De’ Longhi: ne ha guidato le strategie marketing in tutto il mondo. Un curriculum di tutto rispetto, dunque. A Campanella il benvenuto del presidente Carlo Frau: "Siamo felici che Fabrizio abbia accettato di guidare Scrigno in questa sua nuova fase di sviluppo. Campanella porta con sé una consolidata esperienza internazionale in diversi settori che si adatta perfettamente alle ambizioni di crescita dell’azienda. Nel nuovo ruolo, avrà il compito di definire il piano strategico di sviluppo di Scrigno, con l’obiettivo di consolidarne la leadership di settore e rinforzarne le tendenze di crescita tramite iniziative organiche e operazioni di M&A (fusioni e aquisizioni, ndr)".