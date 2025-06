Camper e degrado, arriva lo stop

Parcheggi a disco orario per allontanare camper e roulotte dal nuovo campo da basket. E’ questa la misura che verrà adottata dal Comune per dissuadere le persone a bivaccare nel parcheggio affianco al nuovo playground al Macanno. Nel frattempo la situazione della piazza vicina allo stadio, diventata un posteggio per camper, tra sporcizia ed erba alta, non è di certo sfuggita ai frequentatori dei social. "Perchè nessuno verifica le condizioni igieniche che ci sono? Bisogna sgomberare subito quei camper". E’ questo il ritornello che si legge tra post e i commenti.

Ma dall’amministrazione di Cattolica arriva un invito a non preoccuparsi. "La situazione è sotto controllo – dice l’assessora alla legalità Claudia Gabellini –. I camper presenti in quel parcheggio vengono controllati costantemente della polizia locale e abbiamo stabilito che su quella piazza verrà prevista la sosta con disco orario a 120 minuti. Le aree circostanti invece (via Salvo d’Acquisto e piazza Togliatti) non avranno alcun limite e i cattolichini che precedentemente parcheggiavano affianco al campo da basket, potranno posteggiare i veicoli lì".

Nel frattempo si è proceduto con la riqualificazione della zona. "In vista dell’inaugurazione del campo sportivo l’erba è stata tagliata ed è stata ripulita tutta l’area – continua l’assessora –. Ritornando ai veicoli in sosta è chiaro che una situazione di concentrazione di camper comporta disagi e problemi legati al decoro. Ma chi staziona in quella zona viene identificato e se serve invitato ad allontanarsi, ma quest’ultima cosa succede solo in casi isolati e alla presenza di una motivazione". L’assessora ci tiene comunque a sottolineare che non è vietato parcheggiare il proprio camper in strada. "I cattolichini che non possiedono un garage possono comunque posteggiare nelle altre zone antistanti il playground".

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del campo da basket pubblico all’aperto di Cattolica. "Il playgound – conclude Gabellini – è una testimonianza di quanto l’amministrazione punti sullo sport".

Federico Tommasini