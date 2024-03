Camper in fiamme. Vigili del fuoco trovano un corpo carbonizzato. Giallo in Valmarecchia

Il corpo carbonizato di un uomo, disteso su una branda dentro una roulotte, parcheggiata nel giardino di un casolare in località Ruscella, a Sant’Agata Feltria. Questa la macabra scoperta fatta dai vigili del fuoco che martedì, attorno alle 19.50, sono intervenuti nel piccolo borgo della Valmarecchia dopo che un passante aveva dato l’allarme segnalando la presenza di fiamme e fumo che si sprigionavano dal camper, tra le frazioni di Miniera di Perticara e Ugrigno. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Novafeltria, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo senza notizie di reato. Visto lo stato del cadavere, non è stato ancora possibile risalire con certezza all’identità della vittima. Per questo motivo la Procura ha disposto il prelievo dei Dna dai pochi resti rinvenuti all’interno della roulotte. Si presume che il corpo appartenga ad un 73enne residente a Novafeltria. Il casolare e il terreno circostante sono di proprietà della famiglia: l’uomo aveva spesso l’abitudine di soggiornarvi, specialmente con l’arrivo della bella stagione. Il pensionato era separato e, a quanto pare, non aveva contatti con gli altri membri della sua famiglia da molto tempo. Stando a quanto emerso, sarebbe stato gravemente malato.

Circostanze che al momento hanno spinto gli inquirenti a ritenere che il suo sia stato un gesto volontario. L’ipotesi, ancora da vagliare, è che l’intenzione del 73enne fosse quella di chiudersi all’interno roulotte, lasciando quindi che l’ambiente venisse completamente saturato dal gas sprigionato da una stufetta. Qualcosa, però, potrebbe essere andato storto ,innescando l’incendio che ha poi completamente divorato il camper. La dinamica è ancora al vaglio dei militari dell’Arma, che d’altra parte non escludono nessuna ipotesi: nemmeno quella di un incidente la cui dinamica deve ancora essere ricostruita nel dettaglio. Il luogo in cui si è consumata la tragedia è situato in una zona isolata e lontana dal paese: il casolare è l’unica abitazione nel raggio di alcune centinaia di metri. Spesso l’uomo sceglieva la vecchia casa di famiglia come luogo in cui trascorrere del tempo in modo appartato, lontano da tutto e tutti.

l.m.