Camper ’sventrato’ a Rivazzurra. Resta incastrato nel sottopasso e distrugge il mezzo: era ubriaco

Un boato spaventoso. Simile a quello di una bomba. Che ha fatto voltare di scatto, e di soprassalto, i passanti che si trovavano in strada, a Rivazzurra, e affacciare residenti e turisti dai balconi. È successo l’altro ieri verso le 23.30, in via dei Martiri, quando un uomo di 56 anni e una donna di 43, entrambi pesaresi, hanno centrato in pieno il sottopasso, finendo per sventrare completamente la parte superiore del mezzo.

Il camper procedeva in direzione monte-mare, ma il 56enne, che si trovava alla guida, non avrebbe calcolato correttamente l’altezza del passaggio, che in quel punto è limitata a 2 metri e 30. Il conducente ha quindi imboccato il tunnel: stando ad una prima ricostruzione, non ci sarebbe stato neppure un tentativo di frenata. L’impatto è avvenuto proprio all’altezza della gelateria Montebianco, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti. Un urto violentissimo, che ha fatto sobbalzare le persone che si trovavano a passare di lì e affacciare i residenti. "Abbiamo sentito un rumore assordante e poi detriti ovunque – racconta un testimone –. Il camper si è scoperchiato come una scatoletta di tonno".

Fortunatamente, al momento dell’impatto non erano presenti né pedoni né altri veicoli nella zona e non si segnalano persone rimaste ferite. Anche i due occupanti del mezzo, nonostante la violenza dell’impatto con il sottopassaggio, sono rimasti illesi. Pare che sul camper fossero presenti anche delle bombole del gas – almeno così hanno riferito alcuni testimoni – che per fortuna non si sono danneggiate. Sul posto sono intervenute nel giro di pochi minuti le pattuglie della polizia locale di Rimini, che ha regolato il traffico e messo in sicurezza l’area. Gli agenti si sono occupati dei rilievi del caso, mentre i resti del camper – lamiere contorte e oggetti sparsi ovunque – sono stati rimossi dalla carreggiata.

Le forze dell’ordine hanno anche avviato gli accertamenti per chiarire chi si trovasse effettivamente alla guida. Secondo quanto emerso, al volante c’era l’uomo, che è stato sottoposto all’alcol test di prassi. Il risultato ha confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Ora l’uomo rischia una denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente e pesanti sanzioni.