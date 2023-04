"Campetto da basket pericoloso" E l’amministrazione lo chiude

Il campetto da basket (o meglio il suo rifacimento) era atteso da tempo. Per gli appassionati, infatti, quello del parco Marecchia di Villa Verucchio è un rettangolo da gioco storico, per cui la decisione – non più rinviabile – del Comune di rifare il trucco è stata accolta con grande favore, pari alla delusione provata nel testarlo. Riaperto nei giorni precedenti la Pasqua, il campetto del Marecchia si è rivelato scivoloso, con canestri più bassi dell’altezza regolamentare (290 centimetri contro 305). E diversi ragazzi sono finiti a terra. "Pericoloso, non a norma, con vibrazioni e pavimentazione illegale" l’accusa sui social di chi quel campo l’ha ‘testato’. È successo che su 6 giocatori in campo, 5 si siano infortunati e 2 portati al pronto soccorso. "L’unica via è chiuderlo, demolirlo e rifarlo. I due infortunati procederanno per vie legali visto che nulla è a norma" .

"Abbiamo chiuso cautelativamente il campo da basket e verificato lo stato dell’arte, da cui risulta che tutto è stato realizzato secondo normativa" la risposta dell’amministrazione comunale, che non ha atteso i social per chiudere temporaneamente il campetto, realizzato nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessiva del parco Marecchia per 370mila euro. "E rifatto seguendo tutte le prescrizioni di legge previste per un impianto non competitivo in cemento: in attesa dell’arrivo a breve dei nuovi canestri, che saranno installati al di fuori dalla piattaforma così da scongiurare possibili collisioni con la struttura, abbiamo lasciato temporaneamente i vecchi". Dopo le segnalazioni ricevute, l’amministrazione per evitare scivolamenti, nei prossimi giorni, vernicerà "anche la porzione di campo non prevista dal protocollo".