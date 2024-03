Campi sportivi, giochi e dehors: così cambia il parco Tonino Bello

Nuovi spazi dove poter praticare sport all’aria aperta, un’area giochi inclusiva e soluzioni innovative per adattarsi ai cambiamenti climatici grazie a più verde e aree permeabili. Sono alcune delle linee principali che hanno ispirato il progetto di riqualificazione del parco don Tonino Bello di Viserba, approvato dalla giunta. Oggi c’è il progetto e un investimento da 1,6 milioni di euro a cui dare seguito. Il parco è stato ideato come spazio che si integra con la nuova piscina in costruzione. Uno degli obiettivi strategici del progetto, spiegano dal municipio, è garantire la piena accessibilità dello spazio, superando le barriere architettoniche e diminuendo i dislivelli presenti tra le diverse aree del parco, senza stravolgere la morfologia del luogo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, funzionale anche per lo svolgimento delle discipline atletiche amatoriali. Ci saranno inoltre un campo da basket e un altro per il calcio a 5, entrambi con dimensioni regolari. È prevista poi una zona dedicata al fitness di circa 100 metri quadrati. Sarà inoltre realizzata un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati. Nel progetto anche un percorso naturalistico sonoro, dehors e aree ristoro. Saranno messi a dimora 82 nuovi alberi, che si aggiungeranno così ai 21 già previsti con la realizzazione della piscina.