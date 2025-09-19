Campi sportivi per la comunità

Un sogno che diventa realtà. Così i ragazzi dell’Azione cattolica di Morciano presentano i nuovi campi da gioco che verranno inaugurati domani alle 18 nel centro parrocchiale di via Roma. Non semplici spazi sportivi, ma un progetto pensato per promuovere la condivisione e lo stare insieme. La struttura, completamente rinnovata, comprende infatti un campo da calcetto in erba sintetica e uno polivalente in resina, pronto ad accogliere basket e pallavolo. "Sono campi aperti a tutti – spiegano i giovani promotori – e vogliono diventare un punto di incontro, un luogo di fraternità e vita cristiana, dove il gioco diventa veicolo di valori e di amicizia".

I campi saranno disponibili anche per attività esterne e affitti, così da coinvolgere non solo i ragazzi della parrocchia ma tutta la comunità.

Il programma di domani è fitto. Si parte col taglio del nastro, alla presenza dell’amministrazione comunale, seguito dalla benedizione del parroco, don Sanzio Monaldini. Poi spazio immediato al gioco: grandi e piccoli potranno infatti scendere in campo e testare subito le nuove strutture. Per chi preferisce rilassarsi, ci sarà un aperitivo accompagnato dal dj-set di dj Ruggio, per dare la giusta colonna sonora all’atmosfera di festa. La serata continuerà alle 20 con la cena di fine estate a base di pesce (20 euro per gli adulti, 7 o 5 euro per i bambini a seconda del menù scelto). Ai fornelli i volontari, sul palco invece l’energia incontenibile di Enrico il Pazzo di Radio Sabbia, pronto a scatenare la compagnia con gag, musica e la sua inconfondibile ironia. Una chiusura in allegria per una giornata che unisce sport, comunità e divertimento.