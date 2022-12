Campidelli, dalle disco della Riviera al reality su Mtv

Ha 27 anni, ma è già famoso in tutta Italia per essere uno dei dj più richiesti. Paolo Campidelli, classe 1995, risiede a Santarcangelo e sta riscuotendo un enorme successo nei club nazionali. E anche la tv lo hanno notato: oggi entrerà a far parte del team di Ex on the beach, il reality in onda su Mtv e Paramount condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. "Ho partecipato come ex fidanzato – dice Paolo – di una delle concorrenti del programma. Sono stato in Colombia a settembre due settimane, per registrare le puntate. Bellissima esperienza".

La sua carriera però è legata alla musica, non alla tv.

"Diciamo che tutto è partito dal mondo delle discoteche della Riviera. Ho fatto alcune stagioni tra Baia Imperiale, Altromondo, Cocoricò, e altri locali zona Milano Marittima e Cesenatico. Poi nel 2017 e 2018 sono stato invitato al Privilege di Ibiza, e da un anno sono nella squadra VidaLoca, un format itinerante che ha fatto il giro d’Italia, da Gallipoli a Milano".

Quando ha iniziato a fare il dj?

"A 17 anni. Durante gli ultimi anni di scuola come geometra, sono partito con il Coconuts. Questo mestiere mi piace tanto e sta diventando la mia professione. I generi che propongo sono hip-hop, reggaeton e house".

Crede che il mondo dei club, dopo l’ultimo periodo di crisi, si stia risollevando?

"Dopo la pandemia, la figura stessa del dj è tornata in voga. Piace molto alle persone poter andare in discoteca anche solo per ascoltare chi è in consolle".

La sua partecipazione al reality invece com’è nata?

"Qualcuno mi ha notato a giugno in un club mentre mi esibivo. Sono l’ex fidanzato di Naike Zilla. Il reality tratta proprio questo: c’è un gruppo di single in vacanza che deve fare i conti con l’arrivo di alcuni ex fidanzati. Tra questi ci sono io".

Come andrà a finire?

"Dovete guardare il programma per scoprirlo…".

Quali sono i suoi progetti per il nuovo anno?

"Continuerò a lavorare come dj. Ho pronti dei brani che usciranno a primavera e per l’estate pubblicherò il mio primo Ep. Con VidaLoca è prevista anche una tournée internazionale e non vedo l’ora di partire".

Sogno nel cassetto?

"Una carriera da dj mi piacerebbe, in giro per il mondo. Ma dopo l’esperienza di Mtv devo dire che anche la tv non mi dispiace. Vorrei partecipare ad altri reality o programmi".

È ancora legato alla sua terra?

"Moltissimo. Vivo ancora a Santarcangelo. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma al momento resto in Romagna".

Rita Celli