Campionati di bridge al palaTurismo

Riccione capitale del bridge con i campionati nazionali over 64 organizzati dalla Federazione italiana gioco bridge (Figb). A prendere parte alla manifestazione sono oltre 200 giocatori e giocatrici al giorno che si incontrano e si sfidano sui tavoli delle sale del Palazzo del Turismo. Rivolto ai giocatori over 64 il Festival è un vero e proprio ‘Campionato italiano seniores’, suddiviso in varie specialità: squadre miste, coppie miste, coppie open, coppie femminili e squadre open. In palio non solo medaglie d’oro, argento e bronzo Figb, ma anche Coppe federali e il trofeo Figb per i migliori giocatori e le migliori giocatrici.