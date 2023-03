Campo nomadi, spari sui vicini: "La giunta si muova"

Spari vicino al campo nomadi di via Venezia, tra Coriano e Riccione, "ma l’amministrazione corianese resta indifferente". Attacca a testa bassa l’opposizione di Coriano futura dopo l’episodio che ha visto l’abitazione di una famiglia confinante con l’area nomadi, colpita da piombini sparati da una pistola ad aria compressa. Colpi che hanno danneggiato una finestra di casa. "Quanto accaduto desta preoccupazione, perché ancora una volta fa tornare alla ribalta un problema di vecchia data, per il quale come consiglieri comunali ci battiamo da anni e che anche oggi come Coriano Futura continuiamo a considerare una priorità non rinviabile". L’opposizione prende di mira la giunta guidata dal sindaco Gianluca Ugolini. "Ci chiediamo come mai le amministrazioni comunali che si sono succedute (la precedente giunta Spinelli e quella attuale del sindaco Ugolini) continui a fare orecchie da mercante di fronte alle criticità più volte segnalate da chi abita in zona". Coriano futura parla di "muro di gomma dell’amministrazione" che al contrario "è chiamata a un atto di responsabilità".