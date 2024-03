Campomats, la start-up premiata per l’innovazione

Un’azienda riccionese fra le migliori 50 start-up italiane per l’innovazione. Si chiama Campomats ed ha ottenuto il riconoscimento a Roma dalla Fondazione Italia-Usa, lo scorso 14 marzo. La Fondazione Italia-Usa è no-profit, indipendente e apartitica, da anni premia le startup che ritiene abbiano i requisiti di unicità, innovazione, inclusione e internazionalizzazione. Campomats, a Riccione dal 2021, è un’azienda che si occupa di produzione di dispositivi per la medicina estetica e per la ricostruzione dell’areola dopo interventi di mastectomia nelle donne operate di tumore al seno. L’azienda esporta i suoi prodotti in più di quaranta Paesi nel mondo. "Siamo orgogliosi che un’eccellenza riccionese abbia ottenuto un premio così importante nell’ambito dell’innovazione" ha detto il presidente del Consiglio comunale di Riccione, Simone Gobbi.