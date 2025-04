Campus, sportello antiviolenza: "Bisogna cambiare la cultura per fermare gli abusi di genere"

Uno sportello antiviolenza. Aprirà a breve al Campus universitario uno sportello di informazione e contrasto alla violenza. Obiettivo: "portare la grande esperienza dei nostri centri antiviolenza anche dentro l’università – spiega la vicesindaca Chiara Bellini (foto) –. Con la collaborazione del Campus di Rimini di Unibo stiamo concretizzando una importante collaborazione che permetterà di aprire uno sportello direttamente negli spazi universitari". Bellini parte dai più recenti femminicidi: "Sara e Ilaria avevano 22 anni, erano studentesse universitarie con una buona famiglia alle spalle, così come i loro giovani assassini... Nulla di più lontano dall’immaginario di una violenza di genere frutto di contesti degradati e marginali, confinabili nel disagio sociale, economico, culturale e famigliare". "Oltre la rabbia che ogni volta, implacabile, mi assale, l’urgenza che oggi sento è la consapevolezza che dobbiamo avere la necessità di cambiare questa cultura alla radice. C’è un tema di violenza misogina che si collega all’incapacità da parte degli uomini di convivere con l’autonomia e la libertà delle donne di scegliere per le loro vite e i loro corpi, con l’aggravante ricorrente, in ogni caso, di controllo e possesso. Proprio il cambiamento di paradigma richiede un salto di qualità nell’impegno di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, un cambiamento culturale per sradicare un post-patriarcato ancora (anche inconsapevolmente) introiettato... La richiesta maggiore di supporto ci proviene appunto dalle più giovani, ed è grande. L’osservatorio che ho è anche quello delle aule universitarie, dove è frequente che io mi fermi ad ascoltare e parlare di questi temi insieme alle studenti e agli studenti. Bisogna parlare delle relazioni e dell’affettività, così come della sessualità, ancora troppo dominata da un maschilismo imperante che vede il corpo femminile oggettivizzato e perennemente sessualizzato (basta accendere la tv o navigare sui social). Ancora troppo viene lasciato alla buona volontà delle associazioni, delle scuole, dei centri antiviolenza e ciò non è plausibile".