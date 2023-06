Canapa coltivata per l’industria, due assoluzioni

Quel campo di canapa che doveva essere un business redditizio, alla fine si è trasformato nella loro rovina. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, due agricoltori riminesi sono però riusciti a dimostrare la loro innocenza, venendo assolti dall’accusa di aver messo in piedi una piantagione di cannabis destinata al mercato degli stupefacenti. Difesi dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, i due imprenditori hanno scelto la strada del rito abbreviato e nei giorni scorsi sono stati assolti, in quanto il fatto non costituisce reato. All’epoca dei fatti, i due agricoltori avevano avviato una fiorente attività dedita alla coltivazione di canapa per uso industriale. Possedevano due grandi appezzamenti, uno in via della Grottazza e l’altro in via della Carletta. I loro guai con la giustizia cominciano nel novembre 2021, a seguito di un controllo compiuto dalla polizia locale. Gli agenti bussano alla loro porta, sostenendo che gli spacciatori e i tossicodipendenti della zona abbiano cominciato a recarsi in una delle due coltivazioni per rubare piante di cannabis da consumare o vendere. Scatta il sequestro e gli inquirenti prelevano dei campioni di canapa in entrambe le piantagioni. Il nome degli agricoltori viene iscritto nel registro degli indagati ma fin da subito i due, assistiti dall’avvocato Zaina, contestano la metodologia utilizzata per effettuare i prelievi. Gli agricoltori sono stati riconosciuti innocenti ma nel frattempo sono stati costretti a chiudere la loro azienda.