Cancellato l’abuso d’ufficio. Anche a sinistra i sindaci tirano un sospiro di sollievo

I sindaci tirano un sospiro di sollievo, anche nel centrosinistra. Ieri in commissione giustizia del Senato è passata la norma per la cancellazione del reato di abuso d’ufficio che tanto ha fatto penare i primi cittadini, inserito nel pacchetto di riforme della giustizia presentato dal ministro Carlo Nordio. Il centrodestra vuole tirare una riga ed eliminare l’articolo del codice penale. Azione ha votato a favore, più cauti Pd ed M5s che vorrebbero rivedere il reato. Ma tra i sindaci, anche di centrosinistra, tanti hanno sorriso. Lo stesso Jamil Sadegholvaad usa queste parole: "Dal punto di vista strettamente giuridico probabilmente sarebbe stato più lineare modificare, anche sensibilmente, e non eliminare la legge precedente. Dal punto di vista sostanziale praticamente tutti i sindaci, di ogni colore o appartenenza, avevano più volte chiesto un intervento su una disposizione oggettivamente penalizzante per il lavoro dei pubblici amministratori e per gli enti stessi. Anche io sono tra questi sindaci che pensavano a una modifica di quel provvedimento". A pensarlo da tempo è anche Riziero Santi, sindaco a Gemmano, che ha passato anni assistito da un avvocato. "È un reato che nel 95% dei casi finisce in assoluzione o archiviazione e che un amministratore rischia di compiere semplicemente votando, firmando o anche non firmando un atto. Ne ho un’esperienza personale diretta, essendo stato sotto processo per sei anni prima di avere ottenuto dal Giudice il ‘non luogo a procedere’. Non l’auguro a nessuno. Non si vuole l’impunità per qualcuno ma una giustizia giusta per tutti". Un incubo simile lo ha vissuto anche Fabrizio Piccioni, oggi sindaco a Misano, quando era assessore. "Per anni è andato avanti l’iter sul presunto abuso d’ufficio per l’assegnazione di un’area sportiva. E’ finita con il non luogo a procedere. Sarebbe auspicabile una revisione dell’articolo. Su questo non rimane che augurarsi l’intervento del presidente Mattarella". Per Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria, "la revisione della norma può tornare a dare dignità al ruolo di sindaco. Troppe volte ho sentito persone dire ‘non mi metto in gioco’ per il timore di finire accusato. Anche atti semplici finiscono per essere insidiosi. Non si chiede l’impunità, ma la revisione della norma".

Andrea Oliva