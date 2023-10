Cancelli e aree verdi alla materna Celle e alla primaria Fellini

Lavori in arrivo per la scuola per l’infanzia ‘Celle’ e la primaria ‘Fellini’. Si tratta, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, di interventi di ottimizzazione, sostituzione e realizzazione di nuove linee pluviali, installazione di un nuovo cancello, accessibilità e fruizione di spazi esterni ed aree verdi. Interventi affidati ad Anthea per la progettazione dell’intervento.