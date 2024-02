Cancro infantile, cento casi all’anno: "Ma 80% di chance di guarigione"

Circa cento bambini in cura all’anno, ma l’80% ha ampie possibilità di guarigione. Sono i numero del nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico dell’Infermi. A Rimini si cura ogni tipo di tumore, da quelli che si presentano dai primi giorni di vita ad altri che si manifestano tra i 14 e i 18 anni (i tumori cerebrali vengono solo diagnosticati, per poi essere trattati nella neurochirurgia pediatrica di Bologna). Considerando la durata dei cicli di terapie e i vari controlli, Rimini ha in carico un centinaio di pazienti all’anno - da Romagna e Marche - e attualmente la probabilità di guarigione a 5 anni dalla fine delle terapie è dell’80%. All’inizio erano principalmente bambini, spiega Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica. Poi - col miglioramento delle strutture - sono aumentati gli adolescenti, soprattutto negli ultimi cinque anni. La crescita è stata costante e graduale, con una media attuale di 30-35 nuove diagnosi all’anno, 800 visite annuali e tra i 2.000 e i 2.500 accessi complessivi, da tutta la Romagna e in qualche caso dalle Marche. All’attività di reparto si affianca una psicologa che lavora con medici e infermieri nel supporto a bambini e adolescenti, genitori e famiglie. "Questo conta tanto quanto la terapia", aggiunge. Anche per riuscire a comunicare al meglio con i bambini nella fase della comprensione della malattia come dell’accettazione della cura. Un alberello di melograno è stato piantato ieri nel giardino dell’ospedale di Rimini per iniziativa di Arop (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile. Una ricorrenza che vuole richiamare l’attenzione su queste malattie e cercare di ottenere risorse adeguate a garantire i diritti fondamentali dei bambini malati. Per il nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico dell’Infermi sono stati raccolti 650.000 euro e da giugno saranno operativi i nuovi ambulatori (circa 650 metri quadrati circa 350 in più dell’attuale). Arriverà anche un medico in più, per coprire meglio i festivi.