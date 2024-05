Candidato in Italia e a San Marino: la doppietta di Elia Rossi

Sindaco in Italia e consigliere sul Titano. Corre su un doppio binario Elia Rossi. Lui è di Forza Italia e il prossimo 9 giugno sarà candidato sia a sindaco in Italia, nel Comune di 1.270 anime di Monte Grimano Terme, in provincia di Pesaro e Urbino, sia come membro del Consiglio grande e generale a San Marino. Un caso più unico che raro quello di Rossi, nato a Cattolica 41 anni fa, ma cittadino sammarinese da parte di padre. "Sì è vero – conferma il politico romagnolo – sarò candidato contemporaneamente per le elezioni politiche del 9 giugno a San Marino e, nel nello stesso giorno, anche come sindaco del comune di Montegrimano". Rossi è stato eletto sindaco nel 2019 con una coalizione mista. "Sindaco di Forza Italia – dice – con consiglieri del Pd". E a San Marino? "Sono candidato con Alleanza Riformista, che è un’aggregazione ma ha come progetto quello di diventare un partito – racconta parlando della lista che si presenta alle elezioni in coalizione con la Democrazia cristiana – Nel nostro schieramento abbiamo ex democrazia cristiana, ex socialisti, insomma è un nuovo soggetto che ricorda nella nascita proprio Forza Italia". E che neanche a dirlo guarda al centro. "Esattamente – conclude Rossi – il mio slogan è ‘Al centro di San Marino, San Marino al centro’". Sul Titano, Rossi, qualche anno fa fece parlare di sè quando, nel momento in cui il direttore generale regionale marchigiano Marco Ugo Filisetti pensò di chiudere la classe prima elementare obbligando gli alunni del piccolo comune di Monte Grimano Terme ad essere accorpati con quelli di Mercatino Conca. "Proporrò ai miei alunni di andare a scuola a San Marino", minacciò.