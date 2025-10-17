"Candidato sindaco, il Pd ha scelto Imola"

"Il prossimo candidato sindaco del centrosinistra sarà il giovane Simone Imola". Le parole del coordinatore di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini, hanno l’effetto di un’esplosione nella politica riccionese. "Se le nostre informazioni e, soprattutto, le voci che circolano alimentate dai diretti interessati, sono vere siamo già entrati in campagna elettorale". Chiaramente il coordinatore di FdI raccoglie voci, ma a supportarle c’è una battaglia social che sta andando avanti da diverse settimane. Non è un mistero che il Pd abbia creato il proprio fortino all’interno della maggioranza sulle deleghe urbanistiche e sulle opere pubbliche. Ed è altrettanto evidente che lo stesso assessore Imola abbia fatto dei cantieri sparsi in città una collezione di selfie in passato sulla propria pagina social. Ma ultimamente a prendere le redini della comunicazione è stato il Pd. E’ sulla pagina del partito che l’assessore racconta le ‘proprie’ opere, ed è su questa pagina che i dem sottolineano chi ha in mano lo sviluppo infrastrutturale della città.

"Ci fanno sorridere i promo sui social divisivi anche all’interno della stessa giunta – riprende Paolini –. La Angelini e la Villa si fanno filmare passeggiando in quello che sarà il Museo del Territorio costato oltre 4 milioni di euro (3 del Comune) e lo stesso fa, solo soletto, Simone Imola quasi a voler dire alle due colleghe: ‘Guardate che questa è roba mia’". Tagliare i nastri sarà lo sport preferito per chi intenda candidarsi alla prossima tornata elettorale come sindaco, che lo sia già o che faccia l’assessore, ma non è l’unico indizio di un confronto nella maggioranza, dice Paolini, decisamente contrario all’ipoteso di un ‘Imola 3’. "Il Pd, quindi, riesuma un cognome che a Riccione ha causato più problemi che altro, accontentando così l’ex primo cittadino Daniele Imola con il lancio definitivo del figlio dopo la breve ed infelice esperienza di assessore allo sport e ai lavori pubblici con la giunta Angelini. Ci piacerebbe capire come la prenderebbe la stessa Angelini, che si è sempre chiamata fuori dal Pd pur partecipando a tutte le iniziative del partito fingendo un civismo di facciata che tale non è mai stato, se tutto ciò venisse confermato. Singolare, poi, che qualcuno faccia filtrare questo cognome ‘pesante’ proprio all’indomani dell’ennesima figuraccia che Riccione è costretta a subire e che riguarda proprio lo sport, con Cattolica che ci ha scippato il titolo di Comune". Paolini prova a mettere zizzania in casa altrui, mentre in FdI il clima resta teso e le civiche si preparano a rilanciare la propria azione politica in vista delle comunali.

Andrea Oliva