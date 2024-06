Cane cade nel dirupo. Salvato dagli agenti

Stava passeggiando con la sua padrona in Costa dell’Arnella quando è scivolato in un dirupo. È servito l’intervento della squadra anticendio della Polizia Civile ieri mattina per soccorrere un cane caduto in un dirupo con un dislivello di circa 8 metri. Un salvataggio in piena regola, dopo che la proprietaria dell’animale, una turista danese di 48 anni, aveva chiesto aiuto alla centrale operativa interforze. Una volta sul posto, gli agenti dell’antincendio, muniti di scala a ganci e corde, sono scesi nel dirupo tra la fitta vegetazione e hanno localizzato il Labrador in difficoltà. Gli agenti si sono subito accertati delle condizioni del cane che, per fortuna, nella caduta non si era ferito. Lo hanno così imbragato e riportato in cima alla rupe, dalla proprietaria. Che viste le buone condizioni del cane non ha richiesto l’intervento del veterinario. Un intervento, quello della Polizia Civile, che non è il primo di questo tipo. Nel 2019 un Levriero, sempre mentre stava passeggiando con la sua padrona, anche quella volta si trattava di una turista straniera, lungo il sentiero che unisce la seconda e la terza torre aveva saltato il muretto precipitando nel vuoto. Un volo nel dirupo di oltre quaranta metri, allora, e nemmeno un graffio per il cane. In quell’occasione per recuperare l’animale era stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Rimini, insieme alla Protezione Civile di San Marino. Con tecniche Saf per il soccorso alpino, gli uomini della squadra recuperi in parete si erano calati nel dirupo risalendo, poco dopo, con in braccio il cane sano e salvo. Il levriero, aveva raccontato la padrona, era abituato a saltare un muretto che divide la strada dalla spiaggia durante le loro passeggiate. Cosa che ha provato a fare anche lungo in sentiero tra la seconda e terza torre, ma al di là di quel muretto c’era soltanto il vuoto. L’anno successivo un altro intervento simile quando nella zona tra il Passo delle Streghe e la Seconda Torre, in Città, un Lagotto era scivolato lungo la rupe. Per recuperarlo, si era, anche in quell’occasione, reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Saf da Rimini, specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale.