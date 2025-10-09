Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaCane ridotto pelle e ossa nel bagagliaio: proprietario denunciato
9 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Cane ridotto pelle e ossa nel bagagliaio: proprietario denunciato

Cane ridotto pelle e ossa nel bagagliaio: proprietario denunciato

Il dobermann individuato durante un controllo stradale: era in condizioni gravissime. L’uomo è finito a processo e in aula ha negato qualsiasi maltrattamento, sostenendo che le condizioni del cane fossero dovute alla sua difficoltà economica. Rischia fino a due anni di reclusione.

Il dobermann nel bagagliaio: all’apertura del portellone il cane è apparso in condizioni gravissime, ridotto pelle e ossa (foto generica)

Il dobermann nel bagagliaio: all’apertura del portellone il cane è apparso in condizioni gravissime, ridotto pelle e ossa (foto generica)

Per approfondire:

Rimini, 9 ottobre 2025 – Un 41enne è finito a processo davanti al giudice monocratico di Rimini con l’accusa di maltrattamento di animali dopo che, nel 2023, la polizia locale lo aveva fermato per un normale controllo stradale. L’uomo, incensurato, aveva avvisato gli agenti della presenza del suo Dobermann nel bagagliaio, ma all’apertura del portellone il cane è apparso in condizioni gravissime, ridotto pelle e ossa. Il sequestro dell’animale è stato immediato e il proprietario denunciato: ora rischia fino a due anni di reclusione.

In aula, difeso dall’avvocato Massimo Campana, l’imputato ha negato qualsiasi maltrattamento, sostenendo che le condizioni del cane fossero dovute alla sua difficoltà economica.

Durante l’udienza è stato sentito anche un medico veterinario, secondo cui alcune razze, come il Dobermann, possono presentare patologie che causano un dimagrimento estremo simile alla denutrizione. Il cane, nel frattempo affidato, oggi sta bene. La decisione del giudice arriverà nelle prossime settimane.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata