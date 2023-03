Cane rapito durante la fiera L’Sos: "Aiutatemi a trovare Sofia"

Ladri di animali in azione alla fiera di San Gregorio a Morciano. Il grande evento, al suo weekend conclusivo, venerdì sera tra le 20 e le 20.30 ha purtroppo visto un brutto episodio che ha riguardato il furto di Sofia, un american bully di tre anni (in foto), di proprietà di Antonio Piccirillo. L’animale si trovava a quell’ora nel furgone dell’uomo, residente a Morciano, quando qualche malintenzionato si è avvicinato al furgone parcheggiato in via 25 Luglio e approfittando dell’assenza del padrone, in quel momento intento a gestire il proprio stand alla fiera, ha forzato il portellone del furgone e si è intrufolato rubando una videocamera di sorveglianza interna al mezzo e la povera Sofia.

Resosi conto di quanto accaduto una volta tornato al furgone, il proprietario ha immediatamente denunciato la scomparsa del cane ai carabinieri di Morciano. "Siamo pronti a ricompensare chi ci restituisca Sofia. È una cagnolina tanto buona, è sterilizzata e se qualcuno l’ha presa per utilizzarla da riproduzione ha sbagliato. Vogliamo solo che Sofia torni a casa sana e salva e siamo pronti a ricompensare chi ci aiuterà a ritrovarla. Chiunque abbia notizie o abbia visto Sofia può contattarci al 3387568543".