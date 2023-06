"Cane sbranato da un lupo" Ora indaga la Forestale

Cagnolina di 5 anni sbranata pochi giorni fa a Sant’Ermete. Secondo alcuni residenti, l’attacco dovrebbe essere di un lupo. Il condizionale è d’obbligo, perché qualche esperto parla di un "possibile attacco da parte di cani selvatici". La verità ancora non è stata scoperta e sul caso indaga anche la Forestale. La disperazione della famiglia di Luna ha colpito molte persone. Sono quasi un centinaio i commenti apparsi sotto la foto del Jack Russell femmina, uccisa domenica intorno alle 4 di mattina, sui social. Insieme ad altri due cagnolini della famiglia, era stata mandata fuori in giardino dai padroni, come erano abituati a fare ogni giorno. Ma questa volta Luna non ha fatto più ritorno a casa. A insospettire i padroni, gli abbai insistenti e confusi di tutti i cani. Una volta arrivati sul posto hanno trovato la cagnolina completamente sbranata. "Un avvistamento di lupi c’è stato poche settimane fa in altre parti della Valmarecchia non lontane da Sant’Ermete – dicono i cittadini – Hanno preso di mira un allevamento di alpaca e alcuni piccoli sono stati uccisi. Potrebbe trattarsi dello stesso lupo, o di più lupi. Solo la notte prima era stato visto un lupo in solitaria anche a Sant’Aquilina". Qualche cittadino ricorda che potrebbe trattarsi anche dell’attacco di un "cane selvatico, non per forza si deve sempre dare la colpa ai lupi". L’appello che molti fanno è uno solo: "Non lasciate gli animali fuori, in giardini o recinti, dal tramonto all’alba in zona bassa Valmarecchia". Le segnalazioni arrivate alla Forestale proseguono e si sta indagando per capire se gli attacchi siano tutti riconducibili allo stesso animale (o branco) e se si stia spostando verso l’alta valle.

Rita Celli