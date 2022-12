Cani, a volte pare contino più delle persone Eppure le cronache sono piene di bestie feroci

Ogni qualche giorno si leggono notizie raccapriccianti su cani feroci che aggrediscono le persone e addirittura uccidono e sbranano. Ma è mai possibile che in Italia soltanto succede che questi cani non vengano soppressi. Ho letto assurdità incredibili, tutti si sono dimenticati di quel cane che qualche anno fa uccise un bambino e si sollevarono tutti a difesa del cane perché dovevano sopprimerlo. Ma qui ragazzi stiamo perdendo contatto non con la realtà, ma di più. Ma cos’è questa difesa dei cani che sembra che contino più delle persone?

Lettera firmata