"Cani uccisi dai lupi a Torre Pedrera"

Strage di cani uccisi dai lupi. E non soltanto in collina. "Tra Torre Pedrera, Osteria del bagno e Viserba i lupi hanno ammazzato una decina di cani nel giro negli ultimi due mesi, incluso il mio", rivela l’ex consigliere comunale di Forza Italia Umberto Casalboni. "Il mio Theo, un pastore maremmano, è stato ucciso poche settimane fa. I lupi l’hanno ridotto a brandelli". E non è stato un caso isolato. "Almeno altri 10 cani di persone che abitano in questa zona sono stati sbranati dai lupi. Stanno facendo una strage di animali domestici: cani, gatti, animali da cortile".

Tra Torre Pedrera e Osteria del bagno c’è un branco di lupi che si è stanziato da tempo. "Non sono stati attacchi isolati. Almeno tre lupi hanno ’preso casa’ da queste parti, sono stati fotografati già diverse volte, attraverso fototrappole. E ce ne sono altri nella zona".

Casalboni ha deciso uscire allo scoperto sull’emergenza lupi anche sui social "perché gli episodi vanno moltiplicandosi. C’è la paura di altri attacchi agli animali, ma temiamo anche per la nostra stessa incolumità. Perché i lupi si avvicinano senza problemi alle case".

All’inizio del mese un agricoltore di 90 anni, Giorgio Albori, è stato inseguito da uno dei lupi che avevano appena attaccato il suo gregge in via del Visone, al confine tra Rimini e San Marino. "Le autorità competenti, a partire dalla Provincia e dalla Regione, hanno sottostimato il pericolo – rincara Casalboni – Ormai nel Riminese ci sono parecchi branchi di lupi anche in pianura, che predano cani, gatti, animali domestici e potrebbero attaccare anche le persone. L’habitat naturale dei lupi è il bosco e li vanno riportati, al più presto. ll lupo trovato morto sulle colline di Rimini è la dimostrazione che queste animali devono vivere nei boschi. A funzionari e dirigenti degli enti preposti dico: fate qualcosa per riportare i lupi dove devono stare".