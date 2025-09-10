Cani uccisi e nessuna paura dell’uomo. Scatta il protocollo straordinario

"Il lupo che ha attaccato il cane Birra della famiglia Paris ha avuto un comportamento anomalo". A confermarlo è Pier Claudio Arrigoni responsabile del settore attività faunistica della Regione. "In presenza di esseri umani, l’esemplare dovrebbe andarsene, ma così non è stato".

L’analisi di Arrigoni si è spinta oltre, con una relazione "che ho presentato a Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e all’assessorato regionale al fine di adottare un protocollo di azioni straordinarie". Va tenuto presente che l’animale resta un specie protetta. Tuttavia una procedura straordinaria è stata adottata e costa di diversi livelli.

Per il momento "si tratta di fare prevenzione, il che significa non abbandonare rifiuti o lasciare all’aperto le crocchette dei cani". Sul primo aspetto sono già stati informati il Comune ed Hera per la raccolta. Una delle azioni sconsigliate è anche portare a passeggio il cane la sera.

In assemblea questo elemento e il problema crocchette sono stati ben accolti dai partecipanti perché sentiti come limitazioni o responsabilità umane sulla presenza dei lupi tra le case. Tornando al protocollo citato da Arrigoni, nel caso che il problema permanga si potrebbe arrivare anche "a utilizzare proiettili di gomma per allontanare l’esemplare. Quando e se verrà recepita la legge, questo è un deterrente che gli agricoltori potrebbero prendere in considerazione".

In ultima analisi ci sarebbe l’abbattimento, ma qui il condizionale è d’obbligo in attesa delle decisioni della politica.