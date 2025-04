Cani uccisi a San Marino, il presunto killer si difende: “Non li ho avvelenati io”

Rimini, 20 aprile 2025 – Contro di lui ci sono non pochi elementi: mesi di indagini di condotte da Gendarmeria e Polizia civile, filmati delle telecamere e anche le segnalazioni dei cittadini. Lui, l’ultraottantenne sammarinese accusato di essere il ‘killer’ dei cani, colui che disseminando in giro esche avvelenate avrebbe causato il decesso di 40 esemplari in 14 anni (oltre ad un numero imprecisato di intossicazioni), avrebbe però respinto le accuse, dicendosi estraneo ai fatti. Mercoledì scorso, dopo i nuovi episodi registrati di recente sul Titano (sette cani avvelenati, di cui uno purtroppo non ce l’ha fatta), l’anziano è stato prelevato dalla Polizia civile per essere sottoposto ad un interrogatorio.

L’uomo, per il momento denunciato a piede libero, avrebbe ribadito la sua innocenza, nonostante quelli che gli inquirenti ritengono essere i gravi indizi a suo carico. Indizi che naturalmente dovranno ora essere valutati con attenzione dall’autorità giudiziaria per capire se, effettivamente, vi siano sufficienti elementi per attribuire all’80enne non solo le esche rinvenute di recente a Fiorentino e dintorni, ma anche quelle che dal 2011 in poi avrebbero portato alla morte drammatica e terribile di tanti quattrozampe. Le esche, il contenuto gastrico dei cani e anche il corpo dell’animale deceduto intanto sono stati inviati alla sede di Pesaro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, per gli esami tossicologici e autoptici specifici.

Nel frattempo a San Marino crescono il malcontento, la rabbia e l’indignazione di tantissimi cittadini, tra chi ripete che la persona denunciata “era già nota da tantissimo tempo” e chi invece confida “che i crimini commessi non restino impuniti e si possa arrivare ad un processo”. Come sempre in prima linea è l’Apas (Associazione protezione animali sammarinese). Che in un comunicato ha ricordato la recente approvazione della nuova legge contro l’uccisione e il maltrattamento di animali: “Gli ultimi avvelenamenti, se fosse stata già in vigore, sarebbero stati puniti con il secondo grado di prigionia, invece purtroppo il killer verrà giudicato con la vecchia legge che come pena massima stabilisce l’arresto di secondo grado, cioè da appena quindici giorni ad un massimo di due mesi”.

“Nel procedimento penale sui fatti del 2011 purtroppo archiviato, nonostante il nostro impegno a mantenerlo aperto – ha aggiunto l’associazione – l’Apas si era costituita parte civile, e non v’è dubbio che anche questa volta lo farà, sollecitando altresì tutte quelle famiglie che in questi anni sono state vittime di atti crudeli ai danni dei propri animali a fare altrettanto”.

Le autorità sammarinesi hanno rinvenuto esche avvelenate in prossimità delle vie Vascone, Passetto, delle Volte e Spolentini, ma anche nelle aree limitrofe. L’area è stata transennata con dei cartelli di avviso per segnalare il possibile pericolo ed è stato informato anche il personale della scuola vicina.